FC Barcelone - Valence : les compositions officielles

Pour la réception de Valence, Ronald Koeman décide de reconduire une équipe proche de celle qui a gagné contre Levante dimanche dernier (1-0). Privé pour un bon moment encore de Gerard Piqué et Sergi Roberto, le Néerlandais aligne à nouveau les jeunes Ronald Araújo et Sergiño Dest. Óscar Mingueza se fait également une place en charnière centrale.

Pedri aura une nouvelle chance de se montrer dans l'entrejeu, alors que Messi poursuit en pointe épaulé par Antoine Griezmann et Martin Braithwaite. En face, Javi Gracia fait dans le classique avec un 4-4-2 à plat. Yunus Musah et Denis Cheryshev tenteront de filer dans le dos des latéraux blaugranas, tandis que Maxi Gómez est associé à Gonçalo Guedes devant.

Les compositions des équipes :

Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araújo, Mingueza, Alba - Busquets, Pedri - Griezmann, Coutinho , Braithwaite - Messi.

Valence : Doménech - Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà - Musah, Racic, Soler, Cheryshev - Gómez, Guedes.

