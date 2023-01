Arsenal-Manchester United : les compositions officielles

C’est le choc des Titans. Arsenal affronte Manchester United ce dimanche à 17h30 pour le compte de la 21e journée de Premier League, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Leaders du championnat, les coéquipiers de Martin Odegaard ont engrangé 10 points sur les 12 possibles depuis la fin de la Coupe du monde et comptent actuellement cinq points d’avance sur leur dauphin Manchester City, qui compte un match en plus. De son côté, MU est quatrième à égalité de points avec Newcastle.

Privé de Casemiro, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Erik ten Hag a aligné McTominay et Eriksen dans l’entrejeu. L’attaque est composée de Rashford et Antony sur les ailes, Weghorst dans l’axe et Bruno Fernandes en 10. Du côté des Gunners, Odegaard, Partey et Xhaka sont titulaires derrière Saka Nketiah et Martinelli.

Les compositions officielles :

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli- Nketiah.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - McTominay, Eriksen - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst.

