5 sélections se disputent le fils de Cristiano Ronaldo !

Il n’a que 14 ans mais Cristiano Junior, le fils aîné de Cristiano Ronaldo, est déjà ardemment surveillé. Jusque-là, il a toujours suivi les pas de son père et porté les maillots des équipes de jeunes du Real Madrid, de la Juventus, de Manchester United et aujourd’hui d’Al-Nassr. Mais qu’en sera-t-il de la sélection, si le joueur en herbe parvient à réaliser une carrière professionnelle ? Marca affirme dans ses colonnes que Cristiano Junior est courtisé par pas moins de 5 sélections différentes. Il y a bien sûr le Portugal, dont le père est le meilleur buteur (136 réalisations) de l’histoire et le joueur le plus capé (219 sélections) mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

L’adolescent est né aux États-Unis et peut prétendre à cette sélection. Il pourrait également décider de rejoindre les Three Lions, puisqu’il a vécu en Angleterre, mais il lui faudra réaliser des démarches administratives. Le jeune homme a surtout grandi en Espagne durant les 8 premières années de sa vie, du temps où le paternel brillait avec le Real Madrid. Le droit espagnol permet à un enfant ayant vécu au moins 3 ans sur le territoire national avant ses 10 ans d’obtenir la nationalité. Enfin, dernière possibilité, celle d’évoluer pour le Cap-Vert en raison de son histoire familiale. L’arrière-arrière grand-mère de CR7 était en effet d’origine cap-verdienne.