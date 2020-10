Ligue 1 : le PSG s'amuse contre Dijon et prend la tête du championnat

Sur une série de cinq victoires de rang en Ligue 1, le Paris Saint-Germain voulait se laver de la défaite concédée mardi contre Manchester United (2-1) pour faire la passe de 6 et prendre provisoirement la tête du championnat. Quoi de mieux que le Dijon FCO, lanterne rouge du championnat pour se donner un peu d'air lors de ce début de saison assez particulier. Et il ne fallait que quelques minutes pour que Moise Kean devance Jonathan Panzo au premier poteau pour dévier un centre de Mitchel Bakker venu de la droite et ainsi ouvrir le score (1-0, 3e). En position de force, le club francilien trouvait ensuite le poteau grâce à Neymar (8e). Le Brésilien tombait ensuite sur Eric Junior Dina Ebimbe et la frappe de Colin Dagba qui suivait ne trouvait pas le chemin des filets (11e). Finalement, le PSG prenait le large en contre. Neymar rentrait dans la surface, décalait sur sa droite Moise Kean et l'attaquant s'offrait un beau doublé (2-0, 23e).

En position idéale, le Paris Saint-Germain continuait de dominer et maîtrisait les incursions adverses. Au retour des vestiaires, Neymar se procurait deux belles occasions (50e et 51e) avant d'en offrir une belle à Pablo Sarabia (53e). Dijon répondait sans succès par Eric Junior Dina Ebimbé (58e). Paris poussait encore et Neymar trouvait l'entrant Kylian Mbappé en fin de match pour sécuriser la victoire du Paris Saint-Germain (3-0, 82e). Continuant à aller de l'avant, le PSG mettait même un quatrième but signé Kylian Mbappé (4-0, 88e). Avec cette victoire 4-0, le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match de Lille demain contre Nice.

