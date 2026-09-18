Alidu Seidu rejoint l’OGC Nice

Alidu Seidu quitte le Stade Rennais. Envoyé dans le loft au cœur de l’été, comme nous vous le révélions, le défenseur polyvalent attendait qu’une opportunité se présente pour partir. Comme attendu depuis quelques jours, celle-ci est venue de l’OGC Nice où il est prêté sans option d’achat.

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Un renfort pour le Gym. 🦅 pic.twitter.com/iQlSdPLMzj — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2026

Le Ghanéen de 26 ans débarque en tant que joker médical, notamment en raison des longues absences de Moise Bombito et d’Antoine Mendy. Capable de jouer dans l’axe et à droite de la défense, l’ancien Clermontois possède une expérience qui fera du bien à la lanterne rouge de Ligue 1. Il est toujours sous contrat à Rennes jusqu’en 2029.