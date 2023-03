Real Madrid : le nouveau Vinicius tape à la porte de Carlo Ancelotti

Vinicius, c’est le nom à la mode du côté de Madrid. L’ailier brésilien cartonne et porte son équipe, du moins dans le secteur offensif, et est désormais considéré comme un cador même loin de la capitale espagnole. Aucun doute : l’ancien de Flamengo fait totalement l’unanimité, et ses qualités de dribbleur et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres le placent parmi les meilleurs du monde. Et du côté de Madrid, il y a un autre Vinicius qui a la cote : Vinicius Tobias, dont nous vous parlions déjà l’été dernier.

Depuis, le latéral de 19 ans n’a pas encore débuté en match officiel sous les ordres de Carlo Ancelotti. Joueur de couloir droit particulièrement offensif, celui qui évolue avec le Real Madrid Castilla a dû se contenter d’être dans le groupe quelques fois, et d’entraînements avec l’équipe première. Mais en D3 espagnole, avec l’équipe B du club de la capitale espagnol, le Brésilien prêté par le Shakhtar cartonne. Il a définitivement convaincu les décideurs madrilènes de lever son option d’achat de 10 millions d’euros, lui qui est, pour encore peu de temps donc, prêté par l’écurie ukrainienne.

Il séduit tout le monde en interne

En interne, son profil est très apprécié, surtout qu’on sait que le Real Madrid a besoin de qualité sur le côté droit de la défense, avec un Dani Carvajal qui a 31 ans et qu’il va donc falloir remplacer sur le moyen terme, et peu de joueurs fiables derrière. Raul Gonzalez, la légende du club et entraîneur du Castilla, ne dit que du bien de lui en interne. Ses qualités ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Carlo Ancelotti non plus, qui a apprécié ce qu’il a vu lors des entraînements auxquels Vinicius Tobias a participé. En plus de son niveau et de son talent, sa bonne attitude et son comportement exemplaire ont fait mouche. Son début avec la bande de Modric et Benzema n’est donc qu’une question de semaines…

Indiscutable sous les ordres de Raul, il a disputé 25 rencontres et délivré 4 passes décisives en Primera RFEF, le troisième échelon du football espagnol. Il joue également la Youth League avec les U19 du club champion d’Europe en titre. Particulièrement doué balle au pied et intelligent lorsqu’il s’agit de prêter main forte en attaque, il a peut-être encore quelques lacunes en défense, et c’est sûrement ça qui freine un peu Carlo Ancelotti pour l’instant. Il faut aussi signaler que l’Italien est généralement assez prudent lorsqu’il s’agit de lancer des jeunes. Mais sa capacité à mettre le feu sur son côté nous rappelle, toutes proportions gardées, son homonyme et compatriote de l’équipe première. Du côté de Madrid, tout le monde est convaincu que d’ici peu, les deux joueront ensemble sur la pelouse du Bernabéu…