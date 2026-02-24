Atlético de Madrid - FC Bruges : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le moment des barrages retour de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un joli duel entre l’Atlético de Madrid et le FC Bruges. Le match aller s’était conclu sur un prolifique match nul 3-3. À domicile, les Colchoneros s’articulent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak dans les cages derrière Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko et Matteo Ruggeri. Le milieu de terrain est assuré par Koke et Johnny Cardoso avec Alex Baena et Giuliano Simeone sur les ailes. Devant, Julian Alvarez est soutenu par Alexander Sorloth.

De leur côté, les Belges s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Simon Mignolet qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Aleksandar Stanković et Hugo Vetlesen composent l’entrejeu avec Hans Vanaken un cran plus haut. En pointe, Nicolò Tresoldi est soutenu par Christos Tzolis et Carlos Forbs.

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Johnny, Koke, Baena - Alvarez, Sorloth

FC Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen - Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

