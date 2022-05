LdC : le message de la maire de Liverpool après les incidents au Stade de France

Ce samedi soir, Liverpool s'inclinait en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (0-1) au Stade de France. Outre la défaite, les supporters des Reds ont vécu une mauvaise soirée aux abords de l'enceinte de Saint-Denis. Certains d'entre eux, qui possédaient des billets, n'ont pas pu assister à la rencontre tandis que d'autres étaient chassés violemment par les forces de l'ordre.

Sur Twitter, la maire de Liverpool n'a pas caché être outrée par la situation : « je suis dégoûtée par la gestion épouvantable et le traitement brutal des supporters du FC Liverpool par la police française et le personnel du Stade de France. J'ai écrit à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, pour qu'elle demande des réponses à l'UEFA, et qu'elle demande à Emmanuel Macron d'enquêter. Il est honteux de rejeter la faute sur les fans. »

Disgusted by appalling management & brutal treatment of @LFC fans by French police & Stade De France staff @ChampionsLeague final. I'm writing to Foreign Sec @trussliz requesting answers from @UEFAcom, & for President @EmmanuelMacron to investigate. Shameful to pin blame on fans.