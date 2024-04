Ligue 1 : cet OL est inarrêtable !

Quel match ! Les fans de l’OL et les amateurs de football ont été gâtés dimanche soir, avec ce joli choc entre l’écurie rhodanienne et Brest du côté du Groupama Stadium. Des buts, du spectacle, de la polémique et des retournements de situation ; bref, tout ce qu’il faut pour assister à une rencontre palpitante. Mais surtout, ce succès face au deuxième du championnat vient confirmer l’excellente forme lyonnaise.

La suite après cette publicité

En l’espace de quelques semaines, la bande d’Alexandre Lacazette a tout connu. Des tréfonds du classement et une position de relégable, à cette septième place en championnat obtenue hier, synonyme de qualification européenne. Si on l’a mauvaise contre l’arbitrage du côté de Brest, force est de constater que cet OL est devenu une machine à gagner, en bonne partie grâce à Pierre Sage, qui a gagné 64.7% de ses matchs avec l’OL, un record historique.

À lire

OL : Pierre Sage donne des nouvelles de Lacazette et milite pour lui chez les Bleus

L’OL marche sur l’eau

Sur les 10 dernières journées de Ligue 1, le club de la capitale des Gaules affiche un bilan exceptionnel de 8 victoires, un nul et une défaite. S’il y a encore des soucis défensifs assez évidents, le secteur offensif de l’OL carbure. Alexandre Lacazette cartonne, avec 5 buts sur les 5 derniers matchs de l’OL TCC, mais il n’est pas seul. L’expérimenté buteur tricolore est ainsi bien accompagné par des joueurs comme Saïd Benrahma et Maxence Caqueret, qui ont eux aussi réussi à hausser leur niveau ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Jusqu’où ira cet OL ? La quatrième place semble tout de même difficile à atteindre. Lille, qui compte un match de moins, a huit points d’avance. Et l’OL a un calendrier assez compliqué, avec trois matchs à venir face au PSG, Monaco et le LOSC justement. Mais cette cinquième place occupée par Nice, trois points devant, semble clairement à la portée des Rhodaniens. « On s’est fixé cet objectif de septième place, on se rend compte qu’on y est, même si certains n’ont pas encore joué. On espère la maintenir », confiait Anthony Lopes après la rencontre. Mais à ce niveau de performance, l’OL peut clairement viser plus haut !