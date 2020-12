Droits TV, affaire Mediapro : pourquoi Canal + joue la montre

Ce n'est plus qu'une question de temps, l'histoire d'amour entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro touche à sa fin. Si les négociations se poursuivent en coulisses entre les différents acteurs du dossier, le football français, dans une position très délicate face aux revenus manquants, attend que Canal +, diffuseur historique, se positionne pour récupérer les droits TV de la Ligue 1 et en finir avec cette drôle de situation. Seulement, la chaîne cryptée, elle, n'est pas pressée.

«Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Canal + ne veut pas bouger vite. La première est financière. Il s’agit d’une entreprise cotée en Bourse. Ce n’est pas évident de réaliser une telle opération à quinze jours de la clôture des comptes. Cela peut avoir une répercussion sur le cours de Bourse», explique d'abord une source proche du dossier à L'Équipe. Mais ce n'est pas la seule explication au timing de Canal. Vincent Bolloré, patron de la maison mère Vivendi, n'a que très peu apprécié le spectacle offert par l'affaire Mediapro.

Nicolas Sarkozy en médiateur

Le diffuseur historique du championnat de France ne digère pas le comportement du groupe sino-espagnol depuis son arrivée aux manettes et, surtout, la terrible fin qui se profile. Il considère avoir valorisé pendant tant d'années un produit que Mediapro est en train de mettre en péril. Il se dit qu'il est très remonté et disposé à faire traîner les discussions pour laisser son concurrent s'enfoncer un peu plus dans la crise, décrypte le quotidien sportif, qui croit savoir que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, tente de peser de tout son poids pour régler la situation.

«Il a (Vincent) Labrune (président de la LFP) tout le temps au téléphone, (Vincent) Bolloré aussi. Il essaie également de ramener les Qatariens dans le deal (avec beIN Sports). Mais, pour l’instant, ce qu’il fait est un peu inefficace. C’est une bonne courroie de transmission. Il est un bon médiateur, mais il n’a pas tous les leviers pour pouvoir être décisif. Tout le monde l’écoute, il est au courant de tout. Il fait part des positions de chacun. Il est un point de croisement des infos, pour que les gens puissent s’écouter sans s’envoyer de noms d’oiseau», décrit une autre source à L'Équipe. Car, même si Canal + temporise, le temps presse...