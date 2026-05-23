C’est bouclé pour Valentín Barco à Chelsea

Après une saison convaincante sous les couleurs du RCSA, Valentín Barco s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le milieu de terrain argentin, auteur de prestations solides en Ligue 1 et désormais international avec l’Argentine, a déjà officialisé son départ du club alsacien. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur de 21 ans a remercié l’ensemble du club, du staff et des supporters, revenant sur une aventure marquée par sa progression sportive et son intégration réussie à Strasbourg.

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Dans la continuité du modèle mis en place au sein du groupe BlueCo, Barco devrait rejoindre Chelsea dans les prochaines semaines. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord est désormais trouvé entre les différentes parties, ce qui rend le transfert quasiment acté. Le joueur viendrait ainsi s’ajouter à la liste des éléments passés par Strasbourg avant de rallier Londres, à l’image d’Andrey Santos ou Mamadou Sarr, confirmant une nouvelle fois la passerelle sportive entre les deux clubs.