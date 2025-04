Real Madrid : le groupe pour renverser Arsenal

Balayé mardi dernier 3-0 par Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid est chafouin. Ce mercredi, les Merengues reçoivent les Gunners pour la seconde manche. Un match où la Casa Blanca tentera de remonter son retard afin de se qualifier pour le dernier carré et défendre plus longtemps son titre.

La suite après cette publicité

Pour que cela arrive, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe. On note évidemment l’absence d’Eduardo Camavinga exclu au match aller et donc suspendu pour le retour. Sinon c’est du classique avec évidemment Kylian Mbappé qui a été exclu en Liga ce dimanche contre Alavés et tentera de se racheter.