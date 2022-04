Ligue 2 : porté par le triplé de Rhys Healey, Toulouse s'impose à Guingamp et file vers le titre !

En ouverture de la 32ème journée de Ligue 2, Toulouse, solide leader du championnat, se déplaçait au Roudourou pour y défier Guingamp ce samedi à 15 heures. Une rencontre importante pour les Violets, bien décidés à faire (un peu plus) le trou sur leurs poursuivants pour ainsi valider ce précieux billet pour la Ligue 1 la saison prochaine. Et le TFC réalisait, à ce titre, une entame idéale. Au quart d'heure de jeu, Ratao profitait d'un centre tendu d'Onaiwu pour conclure d'un plat du pied du droit et lancer les siens (0-1, 16e). Dominateur dans le jeu, le TFC subissait malgré tout quelques assauts guingampais (12 tirs dans le premier acte) et à la demi-heure de jeu, les locaux allaient renverser cette rencontre.

Ba (1-1, 31e) puis Merghem (2-1, 34e) permettaient ainsi aux hommes de Stéphane Dumont de reprendre l'avantage. Un match ouvert où Healey, meilleur buteur du championnat, allait encore s'illustrer en égalisant quelques minutes plus tard (2-2, 38e). Dos à dos à la pause, les deux formations gardaient la même intensité au retour des vestiaires et l'inévitable Healey frappait encore pour redonner l'avantage au TFC (2-3, 48e) d'une sublime tête. Efficaces devant le but (3 buts sur 4 tirs cadrés), les Pitchouns s'en remettaient une nouvelle fois à... Healey, plus que jamais meilleur buteur de L2, pour corser l'addition à l'entrée du dernier quart d'heure (2-4, 75e). Porté par ce triplé, le TFC signe ainsi une 20ème victoire cette saison et conforte (largement) son fauteuil de leader. La Ligue 1 se rapproche clairement...