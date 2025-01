OM : Adrien Rabiot s’expime sur la potentielle venue de Paul Pogba

Ce dimanche 5 janvier, l’Olympique de Marseille s’est baladé contre le Havre, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. En marge de la rencontre, Adrien Rabiot a été alpagué pour s’exprimer sur la rumeur qui enfle de plus en plus dans la cité phocéenne et en Ligue 1 : la signature de Paul Pogba à l’OM. L’ancien milieu de la Juventus a botté en touche en riant, expliquant qu’il « n’en sait rien, je ne sois pas dirigeant moi. »

Coéquipiers en Équipe de France de 2016 à 2023, les deux hommes se connaissent bien, et ont été des éléments clés de l’ère Deschamps en Bleu. leur association au milieu de terrain à Marseille pourrait être la sensation du mercato d’hiver, à condition que l’ancien mancunien revienne dans la meilleure des formes possibles. Paul Pogba n’a en effet plus joué depuis septembre 2023 et un contrôle positif à la testostérone. Initialement suspendu 18 mois, sa sanction prendra fin peu de temps après le mercato d’hiver.