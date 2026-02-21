Liga
L’entourage de Julián Álvarez a annoncé un prix prohibitif au Barça
Julian Alvarez (26 ans) restera-t-il à l’Atlético de Madrid ? Cette question, beaucoup se la posent dans la capitale espagnole, à l’heure où la rumeur d’un intérêt toujours vivant du FC Barcelone persiste. Sans oublier l’information du jour selon laquelle les Colchoneros veulent recruter le Strasbourgeois Joaquin Panichelli.
Mais recruter Alvarez ne sera pas donné. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international argentin risque d’être trop cher pour les Blaugranas. La radio Cadena SER révèle en effet que l’entourage de l’Araignée a fait savoir au Barça que le recrutement de leur protégé revenait à une opération à 200 M€, tout compris. Un sacré montant !
