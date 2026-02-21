Menu Rechercher
L’entourage de Julián Álvarez a annoncé un prix prohibitif au Barça

Julian Alvarez (26 ans) restera-t-il à l’Atlético de Madrid ? Cette question, beaucoup se la posent dans la capitale espagnole, à l’heure où la rumeur d’un intérêt toujours vivant du FC Barcelone persiste. Sans oublier l’information du jour selon laquelle les Colchoneros veulent recruter le Strasbourgeois Joaquin Panichelli.

El Larguero
😳 El caso Julián Álvarez 🕷️

@santiovalle 👉 El entorno del argentino habría informado al Barcelona que el precio de la operación que le marcan desde el club es en torno a 200 millones de euros, un precio disuasorio

🗨️ @Tala_Radio: "Está más cerca de RENOVAR que de IRSE"
Mais recruter Alvarez ne sera pas donné. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international argentin risque d’être trop cher pour les Blaugranas. La radio Cadena SER révèle en effet que l’entourage de l’Araignée a fait savoir au Barça que le recrutement de leur protégé revenait à une opération à 200 M€, tout compris. Un sacré montant !

