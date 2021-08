Monaco-Lens : Sofiane Diop tire la sonnette d'alarme

Défait sur sa pelouse (0-2) par des Lensois réalistes et bien en place tactiquement, Monaco confirme ses difficultés dans ce début de saison (un nul et deux défaites en Ligue 1). Battu mardi à domicile en barrage aller de la Ligue des champions par le Chakhtior Donetsk (1-0), les Monégasques restent sur 270 minutes sans marquer le moindre but. Encore peu inspirés offensivement ce samedi, les Asémites traversent actuellement une période très compliquée dans le jeu. Au micro de Prime Video, Sofiane Diop, très peu trouvé face à Lens, a dressé un constat alarmant à l'issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

«Il y a pas d’analyses, on a été bidons, on a pas eu d’occasion, une possession stérile, il faut se remettre focus sur les objectifs du club, les mots sont durs mais excusez moi du terme on part en couilles. Je pense que c’est un tout, on doit tous y mettre un peu plus, on manque d’efficacité devant le but, on a le ballon mais il nous manque énormément de choses pour marquer un but. Il faut aussi féliciter Lens qui avait un plan détaillé aujourd’hui donc bravo à eux. Il faut se remettre au travail.» Prochaine étape ? Donetsk, ce mercredi, en Ligue des champions pour un match déjà décisif.