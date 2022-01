Quel mercato pour Christian Eriksen ?

Le mercato d'hiver 2022 est quelque peu particulier pour Christian Eriksen (29 ans). Six mois après son accident cardiaque lors de l'Euro 2020, le meneur de jeu se retrouve sur le marché, libéré par l'Inter, qui ne peut pas l'inscrire en Serie A en raison de son défibrillateur sous cutané, interdit pour les sportifs de haut niveau dans la Botte.

Après une batterie de tests, le Danois, qui s'est un temps entretenu avec le club de Chiasso en Suisse ces dernières semaines, espère retrouver un club cet hiver, afin de reprendre l'entraînement collectif d'ici la fin du mois et retrouver la compétition dès que possible. «Tout se passe très bien pour Christian. Il a fait tous ses examens avant Noël et les résultats sont si bons que nous espérons qu'il puisse s'entraîner avec un groupe d'ici la fin du mois», a lâché Martin Schoots, son représentant, au Daily Mail.

Monaco y pense aussi

Selon le quotidien anglais, plusieurs clubs de Premier League surveillent l'évolution de la situation du Scandinave, prêts à bondir sur l'opportunité d'accueillir le métronome qui avait régalé Tottenham tant de saisons durant. Aux Pays-Bas (l'Ajax) et au pays aussi (Odense), des équipes ne demandent qu'à sauter sur cette formidable occasion. En Ligue 1 aussi, une formation serait sur le coup.

Le Telegraph explique en effet ce mardi que l'AS Monaco est l'une des écuries intéressées par une possible arrivée du natif de Middelfart. On se souviendra, qu'en 2013, avant son départ de l'Ajax pour les Spurs, les Monégasques avaient déjà tenté le coup pour lui. Qui relancera finalement Christian Eriksen, bien décidé à repartir vers les sommets ? Réponse d'ici la fin du mercato.