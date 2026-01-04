OM - Nantes : les compositions probables

Ce dimanche, l’OM reçoit le FC Nantes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 (15h). Une rencontre importante pour les Phocéens qui aspirent à rester au contact du leader, le RC Lens, et mettre la pression sur le PSG. En cas de victoire face aux Canaris, les hommes de Roberto De Zerbi pourraient également prendre trois points d’avance sur le LOSC au classement. Une rencontre importante pour les Marseillais qui doivent bien démarrer la nouvelle année face à leurs supporters.

Malgré une défaite face au LOSC début décembre dans l’élite, Marseille reste sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues et doit surfer sur cette bonne dynamique face à Nantes. Pour y parvenir, Roberto De Zerbi va pouvoir compter sur plusieurs retours précieux. Malgré l’absence de Nayef Aguerd, présent à la CAN avec le Maroc, le coach italien enregistre les retours précieux de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré. Et selon plusieurs sources concordantes, deux de ses revenants vont même être titularisés ce dimanche.

Medina et Traoré titulaires avec l’OM, Cabella d’entrée à Nantes

En effet, d’après les compositions probables qui émanent ces dernières heures, De Zerbi a fait plusieurs choix forts dans sa composition. Alors qu’il va titulariser Geronimo Rulli dans les buts, l’Italien devrait aligner une défense composée de Murillo, Pavard, Medina et Emerson. Au milieu de terrain, le duo de récupérateurs Höjbjerg-Vermeeren devrait être reconduit. À peine revenu d’une CAN désastreuse sur le plan collectif avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être aligné en pointe avec le trio Greenwood-Traoré-Paixao en soutien. Amine Gouiri débuterait donc sur le banc.

En face, Nantes va faire du classique. Pour le premier déplacement sur le banc nantais d’Ahmed Kantari, le coach n’a pas souhaité bousculer les choses. Même si les deux Coréens Hong et Kwon ont été mis de côté, Kantari va aligner Anthony Lopes dans les buts et une défense à cinq avec la recrue Deiver Machado à gauche, Fabien Centonze à droite et une charnière à trois avec Cozza, Tati et Amian. Au milieu, le duo Mwanga-Coquelin devra permettre au trio d’attaque El Arabi-Abline-Cabella de s’exprimer. Pour son premier match avec Nantes, Cabella devrait donc être titulaire pour son retour au Vélodrome. Vous l’aurez compris, ce match risque d’être passionnant à suivre !