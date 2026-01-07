OM : inquiétude pour Darryl Bakola

Convoqué par Roberto De Zerbi pour disputer le Trophée des Champions face au PSG, Darryl Bakola (18 ans) pourrait finalement regarder ses coéquipiers depuis les tribunes, jeudi soir, au Jaber Al-Ahmad International Stadium. En effet, ce mercredi, lors du dernier entraînement de l’OM, le minot marseillais s’est blessé.

Pris en charge par l’équipe médicale de l’OM, le milieu offensif de 18 ans a finalement quitté la séance prématurément et semblait touché au genou. Reste désormais à savoir s’il sera remis, ou non, à temps.