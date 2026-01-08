Menu Rechercher
Tottenham : Thomas Frank réagit à la polémique de son gobelet Arsenal

Par Tom Courel
1 min.
Thomas Frank avec Tottenham @Maxppp
Bournemouth 3-2 Tottenham

Thomas Frank n’est pas passé entre les mailles du filet, et cela, à cause d’un petit détail. En effet, lors de la défaite de Tottenham face à Bournemouth hier (3-2), le technicien danois a été aperçu en train de boire dans un gobelet avec le logo de l’ennemi juré, Arsenal. Une rivalité qui a toujours existé et qui a donc, dans le même temps, agacé les supporters des Spurs. Ce qui est certain, c’est que l’entraîneur n’a pas fini d’avaler les critiques avec sa 14e place au classement en Premier League. Celui-ci a réagi après la rencontre à cette polémique.

BBC Sport
Thomas Frank was spotted drinking from an Arsenal cup before Spurs' defeat to Bournemouth 😬
«Je ne l’avais absolument pas remarqué. Il est clair que nous ne gagnons pas tous nos matchs, donc ce serait complètement idiot de ma part de prendre une coupe avec le logo d’Arsenal. Quelqu’un pense-t-il que je l’ai fait (exprès)? Tout le staff le fait. Ils (les joueurs d’Arsenal) étaient dans les vestiaires, lors du match avant le nôtre. C’est normal de prendre une coupe, de prendre un expresso, je le fais avant chaque match. Je trouve même un peu triste, dans le monde du football, qu’on me pose la question. Je pense que nous allons clairement dans la mauvaise direction si l’on doit s’inquiéter du fait que j’aie une coupe avec le logo d’un autre club. Bien sûr que je ne le ferai jamais. Ce serait vraiment stupide», a-t-il précisé fermement.

Pub. le - MAJ le
