OL : Martin Satriano a un nouveau courtisan

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Endrick (prêt sans option d’achat) pour renforcer son secteur offensif. En effet, les Gones n’avaient pas réellement compensé les pertes de Georges Mikautadze et d’Alexandre Lacazette. Martin Satriano (24 ans) est arrivé durant l’été, mais il devait être une doublure. Au final, l’Uruguayen (18 matches, 3 buts et 1 assist) n’a pas totalement convaincu entre Rhône et Saône, où son départ est envisagé.

Ce vendredi, la Voz de Asturias révèle que le Real Oviedo a coché son nom cet hiver. « Le club recherche un nouvel attaquant pour renforcer son jeu offensif », a d’ailleurs déclaré ce matin l’entraîneur Guillermo Almada. Mais d’autres clubs sont aussi sur le dossier. Récemment, les pistes menant à Elche, Gérone et Levante ont été mentionnées. Affaire à suivre…