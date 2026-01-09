Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

OL : Martin Satriano a un nouveau courtisan

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Martín Satriano, buteur avec l'OL @Maxppp

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Endrick (prêt sans option d’achat) pour renforcer son secteur offensif. En effet, les Gones n’avaient pas réellement compensé les pertes de Georges Mikautadze et d’Alexandre Lacazette. Martin Satriano (24 ans) est arrivé durant l’été, mais il devait être une doublure. Au final, l’Uruguayen (18 matches, 3 buts et 1 assist) n’a pas totalement convaincu entre Rhône et Saône, où son départ est envisagé.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, la Voz de Asturias révèle que le Real Oviedo a coché son nom cet hiver. « Le club recherche un nouvel attaquant pour renforcer son jeu offensif », a d’ailleurs déclaré ce matin l’entraîneur Guillermo Almada. Mais d’autres clubs sont aussi sur le dossier. Récemment, les pistes menant à Elche, Gérone et Levante ont été mentionnées. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Oviedo
Martín Satriano

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Oviedo Logo Real Oviedo
Martín Satriano Martín Satriano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier