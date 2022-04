OM : Amine Harit évoque sa bonne passe

La suite après cette publicité

Après le succès de son équipe à domicile dimanche soir face à Montpellier (2-0), le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est revenu sur sa bonne passe actuelle. Le Marocain de 24 ans a délivré une passe décisive face aux Montpelliérains et il avait été buteur le week-end dernier face à Saint-Etienne (2-4). Depuis le début de la saison, le milieu marseillais a disputé 25 matches avec l'OM, inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

« Je suis dans une bonne période et je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. En football, il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'attendais mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe. On sait que Montpellier est toujours une équipe difficile à jouer. On est des professionnels, si on n'est pas capable de performer à haut niveau tous les trois jours, c'est qu'on n'est pas fait pour ce sport. On a un groupe étoffé, avec de la qualité. Que l'équipe tourne ou pas, c'est à nous de mettre les ingrédients pour gagner les matches, d'autant plus qu'on est sur une superbe série », a déclaré Harit après la rencontre selon des propos rapportés par La Provence.