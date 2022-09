La Juventus veut recruter des stars en janvier

La suite après cette publicité

La saison n'a pas vraiment bien commencé pour la Juventus. Equipe qui dominait clairement sur la scène nationale jusqu'à peu, la Vieille Dame pointe actuellement à une triste huitième place en Serie A, après sept journées de championnat. Avec sept points de retard sur Naples déjà, et au vu du jeu proposé, la saison risque d'être longue pour les Turinois.

Quelle solution ? Comme souvent, ça risque de passer par le mercato. Et la Gazzetta dello Sport indique que ça risque de beaucoup bouger lors du marché des transferts du mois de janvier. Le média italien dévoile de sacrés noms qui seraient sur les tablettes des Piémontais. Et pour le coup, il s'agit de pistes plutôt réalistes, plus que de simples fantasmes.

De sacrés joueurs en attaque

Ainsi, on apprend qu'il y a trois joueurs ciblés pour le secteur offensif. Plutôt des joueurs de couloir, puisqu'au poste de numéro 9, la Juve a ce qu'il faut. Marco Asensio (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et Christian Pulisic (Chelsea) sont ainsi convoités, et leur situation contractuelle et/ou sportive font d'eux des pistes plutôt crédibles.

En défense, les noms de Gabriel (Arsenal), Benoît Badiashile (Monaco) et Pau Torres (Villarreal) sont sortis, alors que pour les côtés, des joueurs comme Alejandro Grimaldo (Benfica), Ramy Bensebaini (Gladbach) et du polyvalent Evan Ndicka (Francfort). Des joueurs qui sont tous, a priori, abordables pour les finances turinoises. L'hiver va être chaud !