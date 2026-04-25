Que devient Enzo Millot ?

Formé à Monaco et révélé du côté de Stuttgart, Enzo Millot restait sur deux saisons pleines avec les Souabes. Vice-champion olympique avec la France et titulaire devant des joueurs comme Rayan Cherki, Désiré Doué ou encore Maghnes Akliouche durant cette compétition, le polyvalent milieu offensif capable d’évoluer sur les ailes et un cran plus bas avait inscrit 12 buts et délivré 8 offrandes la saison dernière en 43 rencontres. De quoi l’imaginer se rapprocher de l’équipe de France et rejoindre une écurie plus réputée. D’ailleurs, un transfert vers l’Atlético de Madrid était en bonne voie avant qu’il surprenne son monde en signant à Al-Ahli, club d’Arabie saoudite.

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Un choix étonnant sportivement puisqu’il a vu l’équipe de France rester à distance tandis que certains concurrents à son poste ont vu leur statut gonfler. Néanmoins, il était logique d’un point de vue financier et même l’aspect sportif reste loin d’être problématique. Certes encore loin du niveau des cinq plus grands championnats européens, la Saudi Pro League a bien progressé et le projet d’Al-Ahli mené par Matthias Jaissle reste solide. D’ailleurs, c’est le technicien allemand qui a voulu miser sur lui pour remplacer le départ de Gabri Veiga vers le FC Porto afin d’apporter la créativité et le dynamisme à son milieu de terrain auprès de Franck Kessié. « C’est un joueur qui allie qualités techniques et rigueur tactique, et il évolue en Allemagne, un championnat réputé pour son intensité physique et son rythme soutenu, ce qui le rend parfaitement adapté à nos projets pour la saison à venir», expliquait l’ancien coach de Salzbourg.

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Il peut devenir champion d’Asie

Ainsi, le natif de Lucé avait rejoint le vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC. Une équipe ambitieuse jouant le titre en championnat et disposant de solides éléments comme Édouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Galeno ou encore Ivan Toney. Venu pour jouer les premiers rôles et signant un contrat jusqu’en juin 2028, Enzo Millot a vite apporté sa pierre à l’édifice. Précieux dans le milieu à trois d’Al-Ahli qui s’organise en 4-3-3, Enzo Millot peut ainsi laisser exprimer ses qualités créatrices tout en restant un bon contributeur de buts. Il a disputé 34 matches cette saison pour 8 buts et 7 passes décisives avec la formation basée à Jeddah. Précieux en championnat, il permet à Al-Ahli d’être troisième à six journées de la fin même si le leader Al-Nassr semble trop loin avec ses 10 points d’avance (un match disputé de plus).

En revanche, c’est en Ligue des Champions de l’AFC où Enzo Millot a surtout crevé l’écran. Le milieu offensif français a notamment inscrit 4 buts dans la compétition. Seuls Rafa Mujica (8), Adil Boulbina (6) et Houssem Aouar (6) font mieux. Meilleur buteur de son équipe à égalité avec Riyad Mahrez, il essayera de permettre à Al-Ahli de faire le doublé en conservant son titre. Ce samedi, il rencontrera d’ailleurs le club japonais du Machida Zelvia en finale de la Ligue des Champions de l’AFC. L’occasion d’aller chercher un premier trophée d’envergure pour le joueur de 23 ans. Si son parcours n’a pas suivi une évolution traditionnelle et qu’il ne rentre pas dans l’équation pour la Coupe du monde 2026, Millot reste performant et maintient une grande exigence. Son transfert en Arabie saoudite se passe parfaitement pour le moment et dans deux ans son contrat prendra fin alors qu’il n’aura que 25 ans. De quoi conserver l’espoir de le voir rejoindre un grand club européen à l’avenir. Pour l’instant, il écrit son histoire avec un grand H du côté d’Al-Ahli.