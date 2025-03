Newcastle : le mercato de Bruno Guimarães se joue déjà en coulisses

Bruno Guimarães n’a pas pu retenir ses larmes. Hier, le Brésilien était très ému après le sacre de Newcastle en finale de la Carabao Cup face à Liverpool. Plein de choses ont certainement dû revenir en tête au milieu de terrain, qui porte le numéro 39 en référence au numéro de taxi de son père qui l’emmenait aux entraînements dans son véhicule. Une façon de ne pas oublier d’où il vient et surtout de rendre hommage à son papa. Révélé au plus haut niveau sous le maillot de l’Athletico Paranaense avant de débarquer à l’Olympique Lyonnais à l’hiver 2020 grâce au travail de l’ombre d’un certain Juninho, le natif de Rio de Janeiro a rapidement gravi les échelons en rejoignant Newcastle en janvier 2022 pour 50,1 M€, bonus compris. Quelques semaines après sa signature, il avait fait une promesse aux supporters, qui sont rapidement tombés sous son charme comme cela avait aussi été le cas entre Rhône et Saône.

« Nous devons voir grand. Je crois en moi. Je crois au manager. Quand vous pensez où nous étions… Je n’ai pas eu peur. Je suis dans un grand club et je veux être une légende ici. Je veux créer mon histoire. Je veux créer l’histoire.» Trois ans plus tard, le Brésilien a tenu parole. Capitaine hier face aux Reds, il a participé à la victoire des siens en finale de la Carabao Cup (2-1, buts de Dan Burn et d’Alexander Isak, ndlr). The Guardian lui a donné la note de 9 pour l’ensemble de son œuvre, avant d’ajouter : «Bruno Guimarães s’est imposé face au milieu de terrain de Liverpool, récupérant le ballon avec une grande régularité et initiant des attaques.» De son côté, The Independent a écrit qu’il a été «un facteur important dans la victoire de Newcastle dans la bataille du milieu de terrain.»

Un capitaine en larmes

Goal lui a attribué un 8 et a écrit à son sujet : «une performance de capitaine, un capitaine digne de soulever la coupe. Il a tout donné dans une bataille acharnée, mais n’a pas été le seul milieu de terrain de Newcastle à se couvrir de gloire. Il avait déjà révélé sa détermination à entrer dans la légende du club, et il y parviendra certainement maintenant.» De son côté, The Times est revenu sur la grande émotion du Brésilien. «Quand un moment qui avait duré 70 ans s’est finalement produit, Newcastle United ne savait plus quoi faire. Dan Burn, le héros local qui avait lancé la fête, s’est arrêté une fraction de seconde avant de se jeter dans les bras de son partenaire défenseur central Fabian Schar. Bruno Guimarães s’est effondré, le visage enfoui dans son gazon et sanglotant à chaudes larmes, avant que Sandro Tonali ne saute sur son partenaire du milieu de terrain».

Le Newcastle Chronicle a parlé du joli geste de l’ancien lyonnais, qui avait le brassard vissé sur le bras hier. «Jamaal Lascelles pourrait être considéré comme l’homme oublié de St James’ Park. Capitaine de longue date du club, il est absent depuis 12 mois en raison d’une blessure au genou. Cependant, le défenseur a été invité à soulever la Carabao Cup après la victoire 2-1 contre Liverpool. Bruno Guimarães et Kieran Trippier, respectivement capitaine actuel et ancien de Newcastle, s’apprêtaient à brandir le trophée avant de presser Lascelles de les rejoindre pour le grand moment. Le défenseur central s’exécuta, dans un moment touchant, tandis que le trio célébrait les honneurs devant un océan de noir et de blanc.» «Un geste de grande classe», selon le média, de la part de Bruno G. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole dès le coup de sifflet final. En larmes, il a évoqué l’un des plus moments de sa vie de footballeur et d’homme.

Son avenir est au centre des débats

«Quand je suis arrivé ici, j’ai dit que je voulais inscrire mon nom dans l’histoire. Nous pouvons maintenant dire que nous sommes à nouveau champions. C’est l’un des plus beaux jours de ma vie. On a fait tout ça pour les supporters, ils le méritent. Pour eux, c’est comme la Coupe du monde. Les gens ont grandi sans jamais nous voir champions. C’est ma première année en tant que capitaine de ce club et c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est incroyable. Un jour, quand je quitterai ce club, je veux que les supporters chantent mon nom comme ils le font pour (Alan) Shearer. Il m’a envoyé un message avant le match. Je suis très ému aujourd’hui.» Le Brésilien savoure ces moments précieux, alors que son avenir fait parler. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu de 27 ans est dans le viseur de très gros clubs, à l’image de Manchester City, du Barça ou encore d’Arsenal, d’après The Sun. Le nouveau directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, est un grand fan de Bruno Guimarães.

Un joueur qu’il a tenté de recruter à trois reprises, notamment lorsqu’il officiait à l’Atlético de Madrid. Récemment, AS a indiqué que Newcastle, qui pointe actuellement à la sixième place du classement de Premier League, serait prêt à lui ouvrir la porte en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Un prix de départ pour le début des négociations a été fixé à 71 M€, mais on imagine que celui-ci grimpera plus haut. D’autant que la valeur marchande du milieu est estimée aujourd’hui à 80 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Toutefois, Arsenal et ses autres prétendants ont peut-être leur chance puisque le joueur ne voulait pas quitter Newcastle sans avoir remporté au moins un trophée majeur. C’est chose faite depuis hier avec la victoire en Carabao Cup. Après avoir séché ses larmes de joie, Bruno Guimarães, qui va rejoindre la sélection brésilienne, va devoir se pencher très sérieusement sur la suite et son avenir…