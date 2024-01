Finances : résultats exceptionnels pour le PSG !

Chaque année, le cabinet Deloitte dévoile sa Money League, étude qui fait le point sur les finances des clubs européens. Il est notamment question des clubs qui génèrent le plus d’argent sur la saison 2022/2023, et qui ont donc le plus gros chiffre d’affaires. Attention, il s’agit bien d’un CA et non des bénéfices nets réalisés par ces grosses écuries. Sont pris en compte bon nombre de facteurs, comme la billetterie, la vente de produits dérivés ou les revenus liés aux droits TV.

Et sur la saison dernière, c’est le Real Madrid qui arrive en tête. Les Merengues ont ainsi doublé Manchester City, avec un chiffre d’affaires de 831,4 millions d’euros, soit plus de 118 millions d’euros que sur l’exercice précédent. Une hausse attribuée en partie à des revenus liés à la billetterie qui ont explosé. Les Cityzens, bien aidés par les revenus liés à leur sacre final en Ligue des Champions, restent tout de même dans la roue des Merengues avec un CA de 825 millions d’euros.

Le PSG devance du très beau monde

Et en troisième place, c’est le PSG ! C’est la première fois que le club de la capitale française est sur le podium, avec un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros. Ce qui est un sacré exploit pour un club n’évoluant pas forcément dans un championnat aussi médiatisé que la Premier League ou la Liga à l’international. Une ascension dans ce top 3 qui s’explique tout de même notamment par ce fameux deal CVC, qui a boosté les revenus du Paris Saint-Germain. Les Franciliens dépassent de très peu le FC Barcelone (800 M€), qui est passé de la septième à la quatrième place, aussi aidé par quelques leviers externes.

Derrière les Catalans, on retrouve plus ou moins les équipes habituelles, à savoir Manchester United (746 M€), le Bayern Munich (744 M€) et Liverpool (682 M€). Un top 10 complété par trois clubs londoniens, à savoir Tottenham (631 M€), Chelsea (589 M€) et Arsenal (532 M€). On notera que l’Olympique de Marseille, l’autre club français présent dans ce top 20, est justement vingtième avec un CA de 258.4 millions d’euros, juste derrière des clubs comme West Ham et Naples.