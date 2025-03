Liverpool-PSG : Nuno Mendes, le symbole d’une défense de fer

«Il a un potentiel défensif énorme, avec sa vitesse, ses capacités athlétiques. Mais ce qu’il a été capable de faire avec Salah au match aller, il doit être capable de le faire tout le temps. Face à Elliott, tu ne peux pas avoir cet oubli. Son problème, il se situe là, dans la concentration. Mercredi dernier, il m’a donné l’impression d’être dominant et de se dire : 'il y a Salah, je dois être là' et d’un coup, il a déconnecté. Et au haut niveau, pour un défenseur, a fortiori un latéral, un poste hyper exposé, qui est confronté à des ailiers déroutants, tu ne peux pas te permettre de papillonner comme ça». Voici ce que déclarait Bixente Lizarazu au sujet de Nuno Mendes, quelques heures après le 8e de finale aller de la Ligue des Champions remporté (1-0) par Liverpool.

Impressionnant tout au long de la rencontre, le natif de Lisbonne, coupable d’avoir lâché le marquage sur l’unique but de ce choc, s’était, en effet, attiré les foudres de certains observateurs. L’esprit revanchard et tel un champion, le gaucher d’1m83 avait donc logiquement à coeur de répondre à ses détracteurs, mardi soir, sur la pelouse d’Anfield. Et que dire… Crédité d’un 7 par la rédaction FM, l’ancien joueur du Sporting a tout simplement livré une nouvelle masterclass, cette fois-ci sans aucune fausse note. Confronté à un Mohamed Salah bien plus actif que la semaine passée, le numéro 25 parisien n’a finalement jamais tremblé et a progressivement poussé l’Egyptien à se réaxer pour tenter de faire la différence. Auteur de deux sauvetages de la cuisse en première période, Nuno Mendes a surtout permis aux siens de rester en vie dans cette double confrontation.

Nuno Mendes impressionne, Pacho et Donnarumma régalent !

Impressionnant physiquement, vigilant de la première à la dernière minute et autoritaire dans chacune de ses interventions, celui qui voit son contrat désormais courir jusqu’en juin 2029 a tout simplement survolé ce choc ô combien important. Résultat ? Sur les 120 minutes de jeu disputées, le Portugais a remporté 11 de ses 16 duels, récupéré 8 ballons et intercepté le cuir à 4 reprises. Des statistiques confirmant l’impression visuelle laissée par l’international portugais aux 33 sélections. Plus que son impact indiscutable, Nuno Mendes a surtout emmené, dans son sillage, toute la défense parisienne, à l’exception d’Achraf Hakimi. Déjà décevant à l’aller, le Marocain de 26 ans a une nouvelle fois rencontré des difficultés dans son couloir droit.

S’il n’a jamais craqué (10 ballons récupérés, 42% de duels remportés), le numéro 2 parisien s’est, en revanché, montré très friable techniquement (20 ballons perdus et de nombreuses relances/passes approximatives). Un léger bémol aisément compensé par la performance héroïque de Gianluigi Donnarumma et le rendement précieux de la charnière centrale. Face aux nombreuses vagues rouges et dans une ambiance incandescente, Marquinhos et Willian Pacho ont, en effet, fait preuve d’une solidité de tous les instants. Loué depuis son arrivée dans la capitale française, l’Equatorien de 23 ans (5 ballons récupérés, 1 interception) a d’ailleurs complété son œuvre de quelques retours salvateurs. Une solidité globale permettant finalement aux champions de France en titre de conserver leur cage inviolée pour la 14e fois de la saison mais surtout de célébrer une nouvelle qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.