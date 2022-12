Des Bleus dans le classement des personnalités préférées des Français en 2022

La suite après cette publicité

Quelques vices-champions du monde ont réussi à se faire une place parmi un sondage de l’Ifop, en sondant 1005 personnes âgées de 15 ans et plus. S’il y a évidemment pleins de personnalités de divers domaines dans ce classement, des joueurs de l’équipe de France font également leur apparition. Kylian Mbappé (24 ans) se place 4e, Olivier Giroud (36 ans) est 9e. Antoine Griezmann (31 ans) et le capitaine Hugo Lloris (36 ans) sont aussi présents et respectivement 11e et 18e.

Des présences nettement méritées en vue du parcours des tricolores lors de la Coupe du Monde au Qatar, et une cruelle défaite en finale contre l’Argentine, au terme d’une séance de tirs au but. En ce qui concerne KM7, son année 2022 exceptionnelle en termes de statistiques est venue se clôturer de la plus belle des manières avec le titre de meilleur buteur du Mondial (8 buts).

