La folle soirée d'Olivier Giroud, roi de Milan !

«Que Zlatan (Ibrahimovic) manque à l'appel, c'est décevant. On a beaucoup progressé avec lui, mais on doit montrer qu'on est fort aussi sans lui», déclarait Stefano Pioli en conférence de presse d'avant-match. Une chose est sûre, Olivier Giroud a bien reçu le message. Titularisé à la pointe de l'attaque des Rossoneri, orphelins de leur star suédoise blessée au tendon d’Achille, l'international français (110 sélections, 46 buts) a tout simplement éclaboussé le derby italien de son talent. Une performance d'autant plus appréciable au regard des enjeux de cette rencontre. Troisième au coup d'envoi, l'AC Milan pouvait, en effet, totalement relancer la course au titre en s'imposant face à son historique rival intériste, leader de Serie A avec 53 unités.

Pourtant, ce choc de la 24ème journée du championnat débutait bien mal pour les «visiteurs». Dépassés collectivement, les Rouge et Noir s'en remettaient alors à Mike Maignan, auteur de plusieurs arrêts décisifs pour laisser les siens dans cette rencontre (11e, 13e, 26e, 28e). Et quand l'ancien portier des Dogues devait s'incliner, Marco Guida, l'arbitre de la rencontre, sauvait les Rossoneri, en témoigne ce but refusé à Denzel Dumfries pour une légère position de hors-jeu (10e). Amorphe et incapable de se montrer dangereuse aux abords de la surface adverse, l'AC Milan craquait finalement assez logiquement sur une grossière erreur de marquage permettant à Ivan Perisic d'ouvrir le score (1-0, 39e).

Triste début de soirée...

À l'instar de ses partenaires, Olivier Giroud traversait également ce début de rencontre comme une âme en peine sur le front de l'attaque. Sevré de ballon, jamais trouvé dans le bon tempo, pris par l'intensité collective des Intéristes, l'ancien buteur des Gunners était même tout proche de voir son premier derby s'arrêter prématurément. Touché au genou après une mauvaise réception, le numéro 9 de l'AC Milan, pris en charge par les soigneurs, reprenait finalement sa place. «J'étais un peu frustré en première période, comme toute l'équipe parce qu'on n'avait pas très bien joué. J'espérais bien avoir un ou deux ballons dans la surface», déclarait d'ailleurs le champion du monde 2018 à l'issue de la rencontre. Dominé et mené à la pause, le Diable renversait finalement tout à l'aube du dernier quart d'heure. Le diable ou plutôt un homme : Oliver Giroud.

Profitant d'une frappe croisée, non cadrée, de Brahim Diaz, le buteur français de 35 ans, opportuniste, taclait alors rageusement pour remettre l'AC Milan à hauteur (1-1, 75e). En vrai renard des surfaces, le natif de Chambéry relançait alors complètement les débats. Une action qui n'était d'ailleurs pas sans rappeler l'analyse faite par son coach, juste avant ce choc : «Giroud est un footballeur intelligent et complet, il sait se raccorder au jeu mais surtout il sait parfaitement occuper la surface». Mais Stefano Piolo n'avait pas dit que ça, il avait également assuré que l'ancien buteur des Blues était «prêt». Prêt à faire chavirer le cœur des supporters rossoneri ? Assurément. Portés par cette égalisation, les coéquipiers de Theo Hernandez, expulsé en fin de rencontre, repartaient à l'attaque et quatre minutes seulement après l'égalisation, l'AC Milan frappait à nouveau.

... avant une nuit de folie !

Servi, dos au but, par Davide Calabria, Olivier Giroud réalisait alors un enchaînement de classe mondiale. D'un contrôle orienté, le gaucher laissait sur place Stefan De Vrij et plaçait une frappe dans le petit filet de Samir Handanovic, pas exempt de tout reproche sur son intervention (2-1, 79e). Un doublé propulsant alors tous ses partenaires dans une totale effervescence, conscients de la valeur de cette victoire. Car si l'Inter Milan dispose encore d'un match en retard, l'AC Milan est aujourd'hui revenu à un petit point des Nerazzurri, tout en prenant quatre longueurs d'avance sur le Napoli, qui se déplace, ce dimanche à 15 heures, à Venise. Héros de San Siro, roi de Milan, choisissez la formule qui vous convient. Une chose est sûre, cette performance étincelante de Giroud relance complètement la course au Scudetto.

«C'était un match spécial et on l’a gagné. Je suis heureux et fier de cette équipe qui ne lâche rien. En première mi-temps, j'étais un peu frustré, comme toute l'équipe. On ne jouait pas bien et on le savait, mais nous avons montré un bon état d'esprit tous ensemble pour revenir dans le match. Nous sommes en lice (pour le titre), mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Un derby c'est un match qui se gagne, on est de retour dans la course», déclarait, à l'issue de la rencontre, le numéro 9 de Milan au micro de DAZN. Gêné par une blessure au dos en début de saison et souffrant parfois de la concurrence avec Zlatan Ibrahimovic (8 titularisations en 24 journées de championnat), Giroud a malgré tout confirmé qu'il était de ces attaquants hors normes, capables de ressurgir n'importe quand.

Sous l'ovation, longue et soutenue, de ses tifosi, l'ex-attaquant de Montpellier ou encore de Chelsea - qui a inscrit l'intégralité de ses buts dans ce stade de San Siro (sept en Serie A, un en Coupe d'Italie) - s'est alors progressivement éclipsé dans les vestiaires de Meazza, laissant derrière lui cette odeur de revanche et ce goût du devoir accompli. Car aussi surprenante soit-elle, pour ne pas dire déroutante, la force de caractère dont a fait preuve Olivier Giroud tout au long de sa carrière se rapproche parfois de l'indécence et bien que récemment en proie aux doutes, comptez donc sur lui pour arborer, jusqu'au bout dans l'arène du football mondial, cette armure de compétiteur génial.