Florian Wirtz a choisi entre le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich

Ce sera un des gros dossiers de ce prochain mercato. Qui va récupérer le prodige Florian Wirtz ? Auteur d’une nouvelle grosse saison avec le Bayer Leverkusen - 9 buts et 10 passes décisives en 26 rencontres de Bundesliga - le playmaker allemand est convoité par de nombreuses grosses écuries du Vieux Continent. Il aurait décidé de quitter Leverkusen selon de nombreux médias allemands, souhaitant franchir un nouveau cap dans sa carrière, pour le plus grand bonheur des écuries intéressées par ses services.

Elles sont nombreuses. D’abord, Manchester City, qui se cherche un nouveau meneur de jeu pour remplacer Kevin de Bruyne qui va quitter le club en fin de saison. Après 10 saisons à l’Etihad, le Belge va donc laisser un vide que l’Allemand pourrait bien combler selon la direction. Le Bayern Munich, soucieux de s’offrir les meilleurs joueurs allemands, est aussi sur le coup, ainsi que le Real Madrid, qui manque de joueurs au profil créatif dans le milieu de terrain, avec un Wirtz qui pourrait combler le vide laissé par Kroos et remplacer Modric sur le moyen terme.

Même destination que Xabi Alonso ?

Et selon Bild, l’international allemand aurait fait son choix. Il aurait tranché en faveur du Real Madrid, notamment parce que c’est l’équipe qui a le plus de chances de lui permettre de remporter la Ligue des Champions et de remporter le Ballon d’Or. Son deuxième choix se porterait sur Manchester City, et enfin, le Bayern Munich viendrait derrière. Pour rappel, il a une clause libératoire de 125 millions d’euros et tout indique que le Bayern Munich ne négociera pas en dessous.

Les Madrilènes sont intéressés, mais seront-ils prêts à mettre une telle somme sur la table ? En signant au Real Madrid, Wirtz pourrait aussi retrouver son entraîneur avec qui il a tant brillé, Xabi Alonso. Le tacticien espagnol est le principal favori pour remplacer Carlo Ancelotti en cas de départ de l’Italien en fin de saison, et le binome ferait sûrement énormément de bien aux Merengues. Affaire à suivre…