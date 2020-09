WBA concurrence l'OL pour Islam Slimani

Nous apprenions hier que l’Olympique Lyonnais était passé à l’attaque dans le dossier concernant l’attaquant international algérien Islam Slimani. Cherchant à anticiper les possibles départs d’Houssem Aouar et de Memphis Depay, les dirigeants lyonnais en plus d’être sur le point d’officialiser les arrivées de Lucas Paqueta (23 ans, AC Milan) et Facundo Pellistri (18 ans, Peñarol ), ont entamé des négociations avec le joueur de 32 ans et ses représentants. Mais les Gones pourraient être embêtés dans ce dossier.

En effet, selon le quotidien britannique The Telegraph, la formation anglaise de West Bromwich, tout juste promue dans l’élite anglaise cette saison serait sur le point d’entrer dans la danse pour l’attaquant passé par l’AS Monaco et actuellement à Leicester. Si aucune offre n’a pour le moment été faite, l'OL va devoir se montrer convaincant s’il ne veut pas voir West Brom arracher celui dont le contrat chez les Foxes prend fin l’été prochain.