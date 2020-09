L'OL passe à l'attaque pour Islam Slimani

Ne cherchez plus, le grand animateur de cette fin de mercato estival en Ligue 1, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Les Gones s'attendent à des départs de poids d'ici ce vendredi (Houssem Aouar et Memphis Depay sont notamment courtisés). Mais les Rhodaniens n'en restent pas moins inactifs dans le sens des arrivées.

Ils sont en effet sur le point de boucler les venues de Facundo Pellistri (18 ans, Peñarol) et Lucas Paqueta (23 ans, AC Milan). Et ce n'est peut-être pas terminé ! Selon les informations de RMC Sport, les Lyonnais ont entamé des négociations avec Islam Slimani (32 ans) et ses représentants.

Le Fennec est séduit

L'attaquant international algérien (68 sélections, 27 réalisations), passé par l'AS Monaco la saison passée (9 buts et 7 passes décisives en 18 apparitions), est séduit par la possibilité de rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium. Le Fennec pourrait d'ailleurs être libéré de sa dernière année de contrat avec Leicester, ce qui faciliterait évidemment un peu plus l'opération.

Toutefois, cette possible arrivée du champion d'Afrique 2019 reste conditionnée à un départ dans le secteur offensif surchargé à disposition de Rudi Garcia (Tino Kadewere, Memphis Depay, Moussa Dembélé, Rayan Cherki et Karl Toko Ekambi pour ne citer qu'eux). Ça risque de beaucoup bouger dans les prochaines heures du côté de Lyon !