L'Olympique Lyonnais touche au but pour Lucas Paqueta !

Proche de faire venir l'ailier uruguayen Facundo Pellistri (18 ans), l'Olympique Lyonnais s'activait depuis quelques jours pour arracher Lucas Paqueta (23 ans) à l'AC Milan. Un joueur actuellement en difficulté, mais dont le potentiel est impressionnant. Recruté par le club italien à l'hiver 2019 en provenance de Flamengo, le milieu offensif avait coûté 38,4 millions d'euros en transfert au Diavolo. Un chiffre impressionnant tout autant que les performances du natif de Rio de Janeiro sur ses six premiers mois en Italie.

Virevoltant et doté d'une excellente vision du jeu, il a impressionné rapidement. Cependant, l'international brésilien (11 capes, 2 buts) n'a pas su confirmer lors de l'exercice suivant. Lors de la saison 2019/2020, il n'a disputé que 27 matches pour 0 but et 1 passe décisive et a perdu petit à petit sa place. Pas utilisé en ce début de saison par Stefano Pioli, il se dirigeait donc vers un départ.

Lyon qui retrouve de plus en plus un accent brésilien dans son effectif (Marcelo, Thiago Mendes, Bruno Guimarães, Jean Lucas ou encore Camilo) depuis un an et la nomination de Juninho comme directeur sportif a flairé le bon coup. Après des discussions intenses au cours des derniers jours et face aux demandes de Rudi Garcia, Lyon aurait ainsi trouvé un accord pour un transfert définitif du Brésilien si on se fie aux informations de Sky Italia.

Paquetá will sign his contract as new OL player on next two days. Personal terms agreed until June 2025 - AC Milan will sell him on a permanent deal. Here we go! 🤝🇧🇷



