L'OM connaît le prix à payer pour Luis Muriel

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille veut du sang neuf. De retour en Ligue des Champions cette saison 2022-23, l'Olympique de Marseille veut faire bonne impression. Pour réussir cette mission et pourquoi pas créer l'exploit, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome auront besoin de renforts, notamment en attaque. Et pour ce poste justement, Jorge Sampaoli a déjà un nom en tête selon Sky Italia. Celui de Luis Muriel.

À 31 ans, le Colombien possède de nombreuses qualités et une solide expérience, lui qui est passé par l'Udinese, la Sampdoria et Séville. Depuis trois ans maintenant, il fait le bonheur de l'Atalanta Bergame. Un club où il est apparu à 39 reprises toutes compétitions confondues cette saison, dont 23 fois en tant que titulaire. Le temps pour lui d'inscrire 14 buts et de délivrer 10 passes décisives. Séduit par son profil, l'OM a donc pris la température. Les Marseillais espèrent réussir ce joli coup.

L'Atalanta veut au moins 15 millions d'euros

Et ils y croient puisque le joueur arrive en fin de contrat dans une année, soit en juin 2023. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport explique d'ailleurs que Luis Muriel pourrait être tenté par le projet phocéen. Mais Pablo Longoria devra encore faire des miracles pour mettre la main sur lui. La publication italienne indique que la DEA a fixé son prix à 15 millions d'euros minimums. Sans compter d'éventuels bonus. Un montant qui semble élevé pour l'OM, qui n'a pas encore reçu le feu vert de la DNCG.

Autre obstacle de taille : Gian Piero Gasperini ne veut pas qu'il s'en aille cet été. L'entraîneur le garderait bien, lui le joker de luxe qui marque des buts impossibles. Enfin, les Phocéens devront composer avec la concurrence. En effet, la Gazzetta rappelle que la Juventus pense aussi à lui et a tenté un échange avec Moïse Kean. Mais cette opération a capoté pour l'instant, puisque le salaire de Kean (3 millions d'euros) est trop élevé pour la DEA. L'OM est donc prévenu, il faudra s'accrocher pour Luis Muriel.