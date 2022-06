Ligue des Nations : l'Angleterre humiliée par la Hongrie, les Pays-Bas au bout du suspens !

Coup de tonnerre ! L'Angleterre, vice-championne d'Europe en titre, a été terrassée à domicile par la Hongrie (0-4). La pire défaite de son histoire sur ses terres depuis 1928 ! Rolland Sallai, auteur d'un doublé (16e, 70e) aura été le bourreau des Three Lions. Nagy (80e) et Gazdag (89e) ont alourdi la note. Les Magyars prennent la tête de leur groupe, les hommes de Gareth Southgate, qui risque d'être très discuté, sont bons derniers.

Les Pays-Bas, de leur côté, se sont fait peur mais l'ont finalement emporté face au Pays de Galles (3-2), grâce à un but dans les tous derniers instants de l'inévitable Memphis Depay, toujours plus proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection oranje. La Belgique, elle, s'est imposée en Pologne, sur un but signé de l'ancien Marseillais Michy Batshuayi.

Dans les autres rencontres, on notera le carton de l'Écosse en Arménie (1-4), le large succès du Monténégro en Roumanie (0-3) avec le triplé de Mugosa, mais aussi la victoire tranquille de la Turquie face à la Lituanie (2-0. Mention spéciale à Miralem Pjanic et Edin Dzeko qui ont offert un précieux succès à la Bosnie-Herzégovine contre la Finlande (3-2).

Les résultats de la soirée