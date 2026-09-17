QSI rachète la KAS Eupen

C’est fait, la KAS Eupen, écurie de deuxième division belge, est désormais intégralement propriété de QSI. Déjà en charge de la gestion du club depuis décembre, Qatar Sports Investments est désormais le seul propriétaire du club de la province de Liège, comme il vient de l’annoncer dans un communiqué officiel envoyé au média. Une nouvelle addition au porte-feuille de QSI, où on retrouvait déjà le PSG, le Sporting de Braga, ainsi que plusieurs championnats de padel.

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« Qatar Sports Investments (QSI) est heureux d’annoncer que l’acquisition de la KAS Eupen a été finalisée. QSI est désormais l’unique propriétaire du club, après avoir pris en charge la gestion sportive de la KAS Eupen dès décembre 2025. Depuis lors, QSI et la KAS Eupen ont œuvré en étroite collaboration afin d’établir des bases solides pour le développement sportif et économique à long terme du club. Cela a notamment impliqué le renforcement de la structure sportive et de l’effectif de l’équipe première, la poursuite de la promotion des jeunes talents ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats commerciaux. L’acquisition désormais finalisée, QSI poursuivra sa collaboration avec la direction du club, les joueurs, le personnel, les supporters et les partenaires locaux de la KAS Eupen afin de consolider ces avancées et de soutenir la croissance durable et à long terme du club. La KAS Eupen vient compléter le portefeuille international de football de QSI, aux côtés de ses participations dans le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Braga », indique le communiqué officiel de QSI.