Premier League

Tottenham fonce sur Igor Tudor

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Igor Tudor avec la Lazio @Maxppp

Si Nottingham Forest a trouvé le remplaçant de Sean Dyche en la personne de Vitor Pereira, personne ne sait encore qui va s’asseoir sur les bancs de l’Olympique de Marseille et de Tottenham. Concernant le club phocéen, Habib Beye semble tenir la corde, même si le nom d’Igor Tudor est revenu.

Ancien entraîneur de l’OM durant la saison 2022/2023, le Croate de 47 ans ne devrait cependant pas revenir sur la Canebière. Le journaliste spécialiste du mercato Matteo Moretto révèle en effet que Tottenham a fait de Tudor l’une de ses priorités. Les contacts entre les deux parties ont même déjà été établis. Pour rappel, Tudor est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en octobre dernier.

Premier League
Tottenham
Igor Tudor

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Igor Tudor Igor Tudor
