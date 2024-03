OL : Jake O’Brien donne les ingrédients de la victoire contre Toulouse

Encore une fois, c’est lui qui a permis à l’OL de s’imposer d’un coup de casque. Cette saison, l’un des héros rhodaniens s’appelle Jake O’Brien. Pas destiné à être l’un des acteurs majeurs de la saison rocambolesque des Gones, le défenseur irlandais confirme que Lyon peut compter sur lui au besoin. Encore décisif ce vendredi contre Toulouse, le futur international irlandais - il a été appelé pour le rassemblement de mars - a fait part de sa joie au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

«On est très heureux, avoue O’Brien. C’était un match avec beaucoup d’émotions. C’était difficile en seconde période mais on est bien revenus pour gagner. On a eu un bon esprit, on s’est battus les uns pour les autres. Sur les 20 dernières minutes, on a été forts ensemble pour aller gagner. On travaille beaucoup les coups de pieds arrêtés à l’entraînement, il faut donner du crédit à l’entraîneur spécialisé. C’est moi qui ai marqué mais ça tient beaucoup à lui aussi. Maintenant on doit rester ensembles pour monter le plus possible.»