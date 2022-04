PSG : Thiago Silva raconte les détails étonnants de son départ

Plus d'un an et demi après la fin de son aventure au PSG, Thiago Silva a dévoilé des détails sur son départ. Seulement quelques heures après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions 2020, contre le Bayern Munich (1-0), Thiago Silva, conscient qu’il ne serait pas conservé par le club parisien, a pris connaissance de l'intérêt de Chelsea.

La suite après cette publicité

«Le moment où j’ai appris la nouvelle, j’étais dans le car du PSG sur le chemin du retour vers Paris (en direction de l'aéroport) après la finale de la Ligue des champions, où nous nous étions inclinés. Dans ce moment de tristesse, il y a donc eu un moment de grande joie, a assuré Thiago Silva. Cela m’a rendu très fier de savoir que j’avais le profil et que le club voyait en moi un leader», a-t-il expliqué sur le site officiel du club londonien. Cinq jours après la défaite du PSG en finale, à Lisbonne, Thiago Silva s’engageait officiellement avec les Blues.

Oh Thiago Silva! 🎶



The defender on becoming World and European Champion with the Blues, and much more! ⤵️