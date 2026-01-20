Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

La Juventus lâche l’affaire pour Mateta, Aston Villa débarque

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace @Maxppp

Décidément, la Juventus a du mal avec les attaquants. Ceux de son effectif peinent à se montrer décisif, et ceux qu’elle courtise sont souvent inatteignables financièrement. C’est encore le cas avec Jean-Philippe Mateta, l’attaquant français de Crystal Palace, annoncé dans le viseur de la Vieille Dame ces derniers jours. Érigé en priorité, il n’est pourtant pas dans les cordes du club turinois. Selon The Athletic, la Juventus n’est pas prête à payer les 40 M€ réclamés par les Eagles pour lâcher son Français. Elle estime qu’il vaut moins cher en raison de son âge et de sa fin de contrat en 2027. Ce dernier était pourtant d’accord pour rallier la Serie A. Mais Crystal Palace n’a pas de raison de faire de cadeau à la Juve, après avoir déjà cédé Marc Guéhi à Manchester City.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout concernant l’international français. En effet, The Athletic ajoute qu’Aston Villa a désormais exprimé son intérêt pour le joueur, puisque les Villans recherchent un nouvel attaquant sur le marché. La piste Tammy Abraham se compliquant, Mateta pourrait être une alternative. Et cela pourrait plaire à Crystal Palace, intéressé de son côté par Evann Guessand, l’attaquant ivoirien d’Aston Villa recruté l’été dernier à Nice.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Serie A
Juventus
Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier