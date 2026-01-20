La Juventus lâche l’affaire pour Mateta, Aston Villa débarque

Décidément, la Juventus a du mal avec les attaquants. Ceux de son effectif peinent à se montrer décisif, et ceux qu’elle courtise sont souvent inatteignables financièrement. C’est encore le cas avec Jean-Philippe Mateta, l’attaquant français de Crystal Palace, annoncé dans le viseur de la Vieille Dame ces derniers jours. Érigé en priorité, il n’est pourtant pas dans les cordes du club turinois. Selon The Athletic, la Juventus n’est pas prête à payer les 40 M€ réclamés par les Eagles pour lâcher son Français. Elle estime qu’il vaut moins cher en raison de son âge et de sa fin de contrat en 2027. Ce dernier était pourtant d’accord pour rallier la Serie A. Mais Crystal Palace n’a pas de raison de faire de cadeau à la Juve, après avoir déjà cédé Marc Guéhi à Manchester City.

Mais ce n’est pas tout concernant l’international français. En effet, The Athletic ajoute qu’Aston Villa a désormais exprimé son intérêt pour le joueur, puisque les Villans recherchent un nouvel attaquant sur le marché. La piste Tammy Abraham se compliquant, Mateta pourrait être une alternative. Et cela pourrait plaire à Crystal Palace, intéressé de son côté par Evann Guessand, l’attaquant ivoirien d’Aston Villa recruté l’été dernier à Nice.