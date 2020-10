OM : Djibril Cissé défend Dario Benedetto

Malgré un mercato marseillais qui s'est voulu malin, il semble manquer un vrai attaquant. Arrivé il y a un an, Dario Benedetto est censé occuper ce poste alors que Luis Henrique est aussi venu renforcer l'effectif. Ce rôle de numéro 9 est un problème depuis le début de saison pour André Villas-Boas, qui n'a pas hésité à s'adapter en testant un système avec un faux attaquant de pointe, avant de se rétracter, donnant des responsabilités à l'Argentin.

Après des débuts réussis à l'OM, ce dernier est actuellement dans le dur. Mais Djibril Cissé, qui a fait les beaux jours de l'attaque de l'OM de 2006 à 2008, a confié à La Provence qu'il croyait en l'ancien de Boca Juniors : « là, il vit une période de difficultés, mais j'ai aussi vécu ce genre de situation. Quand on est attaquant, on a des hauts et des bas. Dès qu'il va reclaquer un but, le deuxième et le troisième vont s'enchainer. Numéro 9, c'est un boulot spécial, ingrat. C'est un étranger, il arrive en France. On ne se fait à la ville, à la langue en un an. Il faut du temps. C'est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite ».