Ligue des Champions, Monaco : la réaction émouvante d’Adi Hütter

Il n’y aura pas trois clubs français en huitième de finale de Ligue des Champions. En attendant de voir qui du PSG ou de Brest rejoindre Lille au tour suivant, l’AS Monaco a été cruellement éliminée en barrage par une équipe de Benfica loin d’être imbattable (0-1, 3-3). Battus à l’aller et privés de plusieurs éléments (Zakaria, Al-Musrati, Vanderson), les joueurs de l’ASM ont été à plusieurs reprises en position de se qualifier. Malheureusement pour eux, les errements de la défense ont coûté cher.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue du match, le coach asémiste ne pouvait cacher son immense déception. « La déception est très grande. Je suis très content de ce que l’équipe a montré à Lisbonne. Nous n’avons pas mérité d’être éliminés. On a été la meilleure équipe. Je suis fier du football qu’on a joué. Tout le monde était très triste dans le vestiaire », a-t-il confié au micro de Canal+, avant d’être relancé sur les erreurs défensives de ses joueurs.

« On a fait un match fantastique »

En effet, au moins deux buts auraient pu être évités sans des interventions non maîtrisées de Thilo Kehrer ou Wilfried Singo. Cependant, l’Autrichien n’a pas voulu accabler ses défenseurs. « On doit apprendre beaucoup de ces erreurs à ce niveau. Les équipes avec cette qualité montrent immédiatement qu’elles peuvent marquer, mais on n’a jamais abandonné. On a toujours cru en nous. On a cru qu’on pouvait se qualifier. L’équipe a été très courageuse », a-t-il ajouté, avant d’assurer que son équipe avait réussi à surprendre Benfica.

La suite après cette publicité

« Ils ne s’attendaient pas à ce qu’on soit organisé avec cinq défenseurs, trois milieux et deux attaquants. Ils ont beaucoup souffert, surtout en première période. On l’a aussi entendu dans le public qui les a beaucoup sifflés. On a fait un match fantastique, mais au final, on est éliminé. C’est très dur à accepter, mais il faut regarder de l’avant. » Et l’ASM n’aura pas le temps de ressasser puisque c’est un déplacement à Lille qui l’attend samedi prochain.