Danemark-Belgique : les compositions officielles

Le Danemark retrouve le Parken Stadium de Copenhague, cinq jours après y avoir perdu Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque face à la Finlande. Le milieu de terrain va mieux et la sélection danoise doit se remettre la tête à l'endroit pour ne pas enchaîner un deuxième revers face à l'ogre belge. Des Diables Rouges qui ont surclassé la Russie en ouverture et récupèrent dans leur groupe Axel Witsel et Kevin De Bruyne. Pour ce match, Kasper Hjulmand se base sur l'ossature du onze défait d'entrée mais procède à deux changements.

Kasper Scheimchel est présent dans le but, protégé par Andreas Christensen, Simon Kjaer et, nouveauté, Jannik Vestergaard. Au milieu Hojbjerg et Delaney sont rejoints par Daniel Wass. Devant, Mikkel Damsgaard, 20 ans, prend la place de Jonas Wind. En face, Roberto Martinez ne change (presque) pas une équipe qui gagne. 3-4-3 classique avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Deux changements tout de même. Jason Denayer prend la place de Boyata en défense centrale. Timothy Castagne forfait, c'est Thomas Meunier qui avec Thorgan Hazard assure le rôle de piston. Romelu Lukaku est accompagné par Dries Mertens et Yannick Carrasco en attaque.

Les compositions d'équipes :

Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard, Mæhle - Wass, Højbjerg, Delaney - Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco

