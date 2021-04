Super League : le message fort de Kevin De Bruyne

Alors que Chelsea serait sur le point de se retirer du projet de Super League et que Manchester City aurait déjà fait machine arrière, la colère des acteurs du football se fait entendre. Après Pep Guardiola en conférence de presse ce mardi, Kevin De Bruyne est sorti du silence sur les réseaux sociaux ce mardi.

La suite après cette publicité

«Ce gars vient d'une petite ville en Belgique, rêvant de jouer au plus haut niveau. J'ai évolué dans le championnat belge, allemand et anglais. Et j'ai aussi fièrement représenté mon pays. J'ai travaillé et affronté contre tout le monde ayant le même objectif ultime. Mais le mot le plus important est la compétition. Avec tous les événements qui se sont produits au cours des derniers jours, il est peut-être temps de se rassembler tous ensemble et de trouver une solution. Nous savons que c'est un gros business et je sais que j'en fait partie. Mais je reste toujours un petit garçon qui aime juste jouer au football. Ce n'est pas à propos d'une certaine entité dans ce cas, c'est juste à propos d'un football au-dessus du monde entier. Inspirons la prochaine génération de footballeurs et laissons les fans rêver», a écrit le milieu de terrain des Citizens sur son compte Twitter. Le message est très clair.