Robert Lewandowski et la renaissance d'Arkadiusz Milik

Après un an et demi passé à l'OM sur la Canebière, où il n'aura jamais vraiment satisfait les nombreuses attentes placées en lui, Arkadiusz Milik (28 ans) est retourné en Serie A, dans les rangs de la Juventus cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Présent ce lundi en conférence de presse avec la Pologne, qui doit affronter les Pays-Bas (22 septembre) et le Pays de Galles (25 septembre) en Ligue des Nations, le serial buteur du FC Barcelone a évoqué le renouveau de son compatriote depuis qu'il est en Italie.

« Arek Milik est revenu à la vie et je lui ai dit, lors d'une conversation que nous avions, que le maillot de la Juventus lui irait bien, a dans un premier temps lâché l'ancien goleador du Bayern et capitaine de la sélection. On se comprend sûr et en dehors du terrain. Je suis content que lui et moi soyons en forme. Nous nous connaissons depuis longtemps et cela peut nous aider dans l'équipe nationale polonaise. » Milik appréciera.