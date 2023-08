JT Foot Mercato : Manchester City se fait piller de toutes parts

Manchester City enflamme le mercato

Ça bouge beaucoup à Manchester City ! Il y a d’abord le cas de Bernardo Silva qui cristallise les tensions au sein du club mancunien. Le Portugais veut partir vers la Catalogne, mais son club le retient pour l’instant. En effet, selon Mundo Deportivo, les Blaugranas seraient passés à l’attaque. Ils auraient proposé à City un prêt avec une option d’achat obligatoire d’un montant de 58 M€ ! Une proposition immédiatement refusée par le club anglais. Il faut dire que les Mancuniens ont déjà perdu plusieurs joueurs de leur effectif et Pep Guardiola ne voudrait pas en plus lâcher Bernardo Silva… Toujours d’après le journal catalan, le joueur se serait récemment entretenu avec son entraîneur pour lui communiquer ses envies de départ. D’autant que Guardiola lui avait assuré l’été dernier qu’il pourrait partir à l’avenir, en cas d’offre satisfaisante. Et ce n’est pas tout dans ce dossier ô combien compliqué ! En effet, Mundo Deportivo a depuis sorti une nouvelle info expliquant que Manchester City allait faire une proposition de prolongation à Bernardo Silva ! Et l’offre anglaise serait bien supérieure financièrement à ce que lui propose le FC Barcelone. C’est pourquoi en Catalogne, on serait de plus en plus pessimiste sur ce dossier. Il faut dire qu’à City, Riyad Mahrez n’a toujours pas vraiment été remplacé. Il y a eu les arrivées de Mateo Kovačić au milieu et Joško Gvardiol en défense, mais toujours rien en attaque. Les Skyblues ont tout de même plusieurs pistes activées comme celle de Kaoru Mitoma ! D’après le Daily Star, City surveille avec intérêt le joueur de Brighton, qui a été l’une des révélations de la saison en Premier League. Mais ce n’est pas le seul profil étudié chez les Cityzens. On retrouve également Michael Olise, le jeune attaquant français de Crystal Palace. Attention toutefois sur ce dossier à la concurrence de Chelsea qui aurait fait une offre de 30 M€. Les Blues seraient plutôt en avance puisqu’ils auraient aussi trouvé un terrain d’attente avec le joueur. Enfin, dernier nom évoqué du côté de Manchester City en attaque c’est celui de Jérémy Doku du Stade Rennais ! D’autres joueurs sont annoncés dans le sens des départs à City, c’est le cas d’Aymeric Laporte ! Si on en croit les informations du Daily Mirror, le club mancunien veut lui trouver un point de chute au plus vite, après l’arrivée de Gvardiol… Selon le média anglais, Arsenal, Tottenham et Aston Villa suivent le dossier, mais City souhaiterait plutôt l’envoyer à l’étranger… et l’Athletic Bilbao pourrait être une solution tant pour le joueur que pour le club vendeur… Du nouveau dans le dossier João Cancelo ! Et encore une mauvaise nouvelle pour le Barça. AS explique que le latéral discuterait actuellement avec un club saoudien, il aurait même reçu une belle proposition. Reste à savoir si le Portugais choisira celle-ci ou plutôt l’offre du Barça. Enfin, un autre joueur de City est pisté en Arabie saoudite, mais cette fois c’est un des cadres de l’équipe. D’après le Daily Mirror, Kévin De Bruyne est la prochaine cible des Saoudiens. Et d’ici la fin du mercato, ils passeront à l’attaque pour faire une proposition au Belge.

Varane tire la sonnette d’alarme

En Angleterre, Raphaël Varane a déjà évoqué le rythme infernal du foot professionnel. Il avait d’ailleurs expliqué avoir pris sa retraite internationale afin d’avoir lui-même un calendrier plus allégé jusqu’à la fin de sa carrière. Et visiblement ce sujet est devenu un véritable cheval de bataille pour lui, en tout cas il s’est de nouveau exprimé là-dessus, sur Twitter et sans langue de bois : «Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec la FA. Ils ont recommandé aux arbitres de nouvelles décisions et règles. De la part des managers et des joueurs, nous partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années maintenant qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et qu’il est à un niveau dangereux pour le bien-être physique et mental des joueurs. Malgré nos commentaires précédents, ils ont maintenant recommandé pour la saison prochaine : des matchs plus longs, plus d’intensité et moins d’émotions à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100% pour notre club et à nos supporters. Pourquoi nos avis ne sont-ils pas entendus ? En tant que joueur, je me sens très privilégié de faire le travail que j’aime tous les jours, mais je sens que ces changements nuisent à notre jeu.»

Les officiels du jour

Un joueur a quitté le FC Nantes c’est Andrei Girotto ! Comme de nombreux autres joueurs lors de ce mercato, il a pris la direction de l’Arabie saoudite ! C’est le club d’Al Taawoun qui a officialisé le transfert du défenseur brésilien. Une opération qui devrait rapporter environ 5 M€ aux Canaris. Comme nous l’avions révélé, Marley Aké est bien parti pour l’Udinese ! En effet, un accord a été trouvé avec la Juve et le jeune français arrive donc en prêt à l’Udinese pour la saison à venir. Montpellier a enregistré l’arrivée d’un nouveau joueur en attaque ! En prévision certainement du départ d’Elye Wahi le MHSC a signé le Nigérian Akor Adams ! Il arrive en provenance de Lillestrøm pour environ 4 M€.