EdF : Jean-Clair Todibo aligné d’entrée ?

Ce mardi soir, face à une Allemagne malade et orpheline d’Hansi Flick, l’équipe de France tentera de réaliser la passe de deux en cette première trêve internationale de la saison. Face à l’Irlande, la semaine dernière, les Bleus ont été solides, même si pas transcendant, malgré un XI-type aligné. Mais contre la Nationalmannschaft, il semblerait que Didier Deschamps ait prévu de faire tourner. En attaque déjà, Olivier Giroud est indisponible et Randal Kolo Muani, lui, est apte à jouer. Mais c’est bel et bien en défense que les plus grosses surprises pourraient avoir lieu.

Selon la mise en place tactique effectuée lundi, à huis clos, par le sélectionneur de l’équipe de France, William Saliba devrait débuter titulaire. Le joueur d’Arsenal rayonne en Premier League, mais n’a plus porté le maillot bleu depuis la défaite au Danemark (0-2) à l’automne 2022. Plus étonnant par contre, la probable présence de Jean-Clair Todibo, le Niçois. Ce dernier était aligné aux côtés de Saliba lors des entraînements et pourrait profiter de la potentielle absence de Dayot Upamecano, qui s’est contenté de courir autour du terrain avec un préparateur physique d’après Le Parisien. Si c’est le cas, la France se pointerait donc avec une charnière inédite William Saliba - Jean-Clair Todibo face à l’Allemagne. L’ancien du TFC jouerait ainsi ses premières minutes sous la houlette de Didier Deschamps. Réponse ce soir à 21h au Signal Iduna Park.