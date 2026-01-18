AC Milan : Niclas Füllkrug s’est fait cambrioler pour 500 000 euros

Cet hiver, Niclas Füllkrug s’est engagé avec l’AC Milan pour pallier les problèmes offensifs des Rossoneri, le temps d’un prêt. Pour le moment, l’ancien joueur de Dortmund n’a disputé que quatre rencontres, sans trouver le chemin des filets. Ce week-end, l’attaquant allemand (24 sélections, 14 buts) a vécu une aventure peu jouissive.

En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le joueur prêté par West Ham s’est fait cambrioler dans sa chambre d’hôtel. Selon le média italien, le préjudice total s’élève à 500 000 euros, avec des objets de valeur qui ont été volés dans le coffre-fort de sa chambre. Une enquête est en cours.