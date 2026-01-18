Menu Rechercher
Commenter 14
Serie A

AC Milan : Niclas Füllkrug s’est fait cambrioler pour 500 000 euros

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
fullkrug @Maxppp

Cet hiver, Niclas Füllkrug s’est engagé avec l’AC Milan pour pallier les problèmes offensifs des Rossoneri, le temps d’un prêt. Pour le moment, l’ancien joueur de Dortmund n’a disputé que quatre rencontres, sans trouver le chemin des filets. Ce week-end, l’attaquant allemand (24 sélections, 14 buts) a vécu une aventure peu jouissive.

La suite après cette publicité

En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le joueur prêté par West Ham s’est fait cambrioler dans sa chambre d’hôtel. Selon le média italien, le préjudice total s’élève à 500 000 euros, avec des objets de valeur qui ont été volés dans le coffre-fort de sa chambre. Une enquête est en cours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Niclas Füllkrug

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier