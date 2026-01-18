Serie A
AC Milan : Niclas Füllkrug s’est fait cambrioler pour 500 000 euros
1 min.
@Maxppp
Cet hiver, Niclas Füllkrug s’est engagé avec l’AC Milan pour pallier les problèmes offensifs des Rossoneri, le temps d’un prêt. Pour le moment, l’ancien joueur de Dortmund n’a disputé que quatre rencontres, sans trouver le chemin des filets. Ce week-end, l’attaquant allemand (24 sélections, 14 buts) a vécu une aventure peu jouissive.
La suite après cette publicité
En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le joueur prêté par West Ham s’est fait cambrioler dans sa chambre d’hôtel. Selon le média italien, le préjudice total s’élève à 500 000 euros, avec des objets de valeur qui ont été volés dans le coffre-fort de sa chambre. Une enquête est en cours.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CAN 2025 : dans une finale marquée par des évènements dramatiques, le Sénégal l’emporte sur le Maroc
Explorer