Le PSG moqué au Portugal pour son recrutement

Comme lors de chaque mercato estival, le PSG est très actif en coulisses. Le club de la capitale est d’ailleurs tout proche d’officialiser ses premières recrues Marco Asensio et Manuel Ugarte. Le tout, sans avoir trouvé d’entraîneur pour le moment. Une situation qui étonne à l’étranger, notamment au Portugal. Dans un entretien accordé à RMC, Bruno Satin, agent de joueurs, a partagé cette interrogation de la part des Portugais.

« Je regarde un peu ce qui se passe au PSG. Je suis extrêmement inquiet. Quand vous commencez votre recrutement par recruter Ugarte à 60M€. Je suis assez inquiet. Sans coach… Quel que soit le coach qui arrive, il avait déjà un effectif en place, des joueurs qui sont déjà là. Ugarte c’est trop cher ? Tout le monde sait, tous les gens du football au Portugal rigolent. C’est une mascarade. (…) On ne peut pas dépenser cet argent là sur ce joueur là qui ne sera sûrement pas titulaire. Warren Zaïre-Emery est supérieur à Ugarte. Tous les gens du football au Portugal diront la même chose. Et eux ils l’ont vu toute l’année. On ne dit pas que c’est un mauvais joueur, mais 60M€, ce n’est pas une paille. Je ne parle pas du salaire…».

