Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le seizième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, c’est bien Viktor Gyökeres qui arrive en tête. L’attaquant suédois comptabilise 22 buts en 18 matches et reste sur une nouvelle réalisation lors de son entrée en fin de match contre Rio Ave (3-0).

La suite après cette publicité

Juste derrière lui, on retrouve Mohamed Salah qui marque le pas. Muet mercredi contre Nottingham Forest (1-1) et samedi contre Brentford (2-0), l’attaquant égyptien reste toutefois crédité d’un excellent bilan avec 18 buts en 21 matches. Le podium est complété par Erling Haaland. Retrouvant son rythme de croisière, l’attaquant norvégien a de nouveau fait parler la poudre face à Ipswich Town (6-0). Ainsi, il a désormais inscrit 17 buts en 22 matches depuis le début de la saison.

Harry Kane en embuscade

En embuscade, on retrouve Harry Kane qui revient fort avec le Bayern Munich. S’il n’a pas marqué samedi contre Wolfsbourg (3-2), le buteur anglais a toutefois inscrit une réalisation contre Hoffenheim (5-0) ce mercredi et affiche désormais 16 buts en 16 matches. C’est un peu mieux que Robert Lewandowski et ses 16 buts en 19 matches. Cinquième, le Polonais est resté muet ce samedi face à Getafe (1-1). Omar Marmoush arrive derrière grâce à un nouveau but. Le joueur de l’Eintracht Francfort compte 15 buts en 17 matches suite à une réalisation inscrite contre Fribourg (4-1) mardi.

La suite après cette publicité

Actuellement septième et en trêve hivernale avec le Spartak Moscou, Manfred Ugalde reste bloqué avec 15 buts en 18 matches. Sem Steijn est huitième avec 15 buts en 18 matches. L’attaquant de Twente n’a pas su trouver la faille hier lors de la défaite des siens contre Breda (2-1). Avec un doublé mardi contre Wolverhampton (3-0), Alexander Isak a encore fait trembler les filets même s’il n’a pas su répéter cela samedi face à Bournemouth (4-1). L’attaquant suédois affiche 15 buts en 20 matches avec les Magpies en Premier League. Enfin, Mateo Retegui suit au dixième rang. Auteur de 14 buts en 19 matches, il reste sur une réalisation samedi face au Napoli lors d’une défaite 3-2.

Cole Palmer (Chelsea) et Chris Wood (Nottingham Forest) échouent aux portes du top 10 avec 14 réalisations. Samu Aghehowa Omorodion (FC Porto), Toluwalase Arokodare (Genk), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Bryan Mbeumo (Brentford) et Marcus Thuram (Inter Milan) arrivent juste derrière avec 13 buts. Kasper Dolberg (Anderlecht), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Jonathan Burkardt (Mayence), Simon Banza (Trabzonspor), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Kylian Mbappé (Real Madrid) et Moise Kean (Fiorentina) suivent avec 12 réalisations.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens